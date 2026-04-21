Psychiatrische Dienste auf Kurs

Mehr Patientinnen und Patienten, mehr Pflegetage und ein positives Jahresergebnis: Die Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Insgesamt wurden 30 870 Patientinnen und Patienten behandelt. Die Nachfrage nach psychiatrischen ...

Mehr Patientinnen und Patienten, mehr Pflegetage und ein positives Jahresergebnis: Die Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Insgesamt wurden 30 870 Patientinnen und Patienten behandelt. Die Nachfrage nach psychiatrischen Behandlungsangeboten ist gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen. Der erzielte Betriebsertrag beträgt 218 Millionen Franken, der Unternehmensgewinn 9,2 Millionen Franken. (mgt/nfz)