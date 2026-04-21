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Psychiatrische Dienste auf Kurs

  21.04.2026 Aargau

Mehr Patientinnen und Patienten, mehr Pflegetage und ein positives Jahresergebnis: Die Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Insgesamt wurden 30 870 Patientinnen und Patienten behandelt. Die Nachfrage nach psychiatrischen ...

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