Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

PSI-Modell hilft bei Steuerung der Energiewende

  23.01.2026 Nordwestschweiz
Mithilfe des Energiesystemodells STEM wird unter anderem auch die wichtige Rolle der Wasserkraft bei der Energiewende in der Schweiz untersucht. Foto: zVg
Mithilfe des Energiesystemodells STEM wird unter anderem auch die wichtige Rolle der Wasserkraft bei der Energiewende in der Schweiz untersucht. Foto: zVg

Energiesystemmodell STEM für die Schweiz

Energiesysteme stehen vor komplexen, langfristigen Herausforderungen. Das von der Gruppe Energiewirtschaft am Paul Scherrer Institut PSI entwickelte Energiesystemmodell STEM ist zu einem wesentlichen Instrument für die Steuerung der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote