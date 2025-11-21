Immobilien
Psalmen, Musicalklänge, poetischer Pop

  21.11.2025 Magden

Tanja Urben tritt morgen Samstag, 22. November, 19.15 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus «Gässli» in Magden auf. Sie hat in New York und Bern Tanz, Schauspiel und Gesang studiert. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und arbeitet freischaffend als Sängerin und ...

