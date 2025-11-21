Psalmen, Musicalklänge, poetischer Pop

Tanja Urben tritt morgen Samstag, 22. November, 19.15 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus «Gässli» in Magden auf. Sie hat in New York und Bern Tanz, Schauspiel und Gesang studiert. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und arbeitet freischaffend als Sängerin und ...

Tanja Urben tritt morgen Samstag, 22. November, 19.15 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus «Gässli» in Magden auf. Sie hat in New York und Bern Tanz, Schauspiel und Gesang studiert. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und arbeitet freischaffend als Sängerin und Musicaldarstellerin. Ihre beiden Alben «Selah – Psalmen Symphonien» (2022) und «Alltagsdiamanten» (2025) verbinden Biblisches mit Emotionen und Tiefgang. Mit ihrer ergreifenden Stimme nimmt sie ihr Publikum mit auf eine bewegende Reise, die zum Nachfühlen, Nachdenken und Innehalten einlädt. Sie wird begleitet von Danilo Ferrari, Klavier. Der Eintritt ist frei. (mgt)