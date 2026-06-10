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«Präzision gehört in beide meiner Welten»

  10.06.2026 Persönlich
Das aktuelle Rennmotorrad von Marcel John ist eine Husqvarna FE501. Foto: Petra Schumacher
Das aktuelle Rennmotorrad von Marcel John ist eine Husqvarna FE501. Foto: Petra Schumacher

Marcel Johns Leidenschaft gilt Beruf und Rennsport gleichermassen

Er ist eidgenössisch diplomierter Mechaniker-Meister, Wirtschaftsingenieur, hat zwei Firmen aufgebaut und fährt seit seinem 14. Lebensjahr Motorradrennen, ohne ans Aufhören zu denken – Marcel John schildert, wie er ...

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