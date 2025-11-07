Immobilien
Präsidentin statt Ammann

  07.11.2025 Rheinfelden
Im Rathaus ändern die Begriffe: Neu heisst es Stadtpräsidentin und Vizepräsident. Foto: Archiv NFZ
Der «Ammann» hat ausgedient

Sprachliche Änderung in Rheinfelden

Die Stadt Rheinfelden hat beschlossen, den Begriff «Ammann» durch «Präsidentin/Präsident» zu ersetzen. Damit folgt die Stadt dem Beispiel von ...

