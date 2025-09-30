Präsidentenwechsel

Am Sonntag verabschiedete die reformierte Kirchgemeinde Region Rheinfelden in einem festlichen Gottesdienst ihren bisherigen Präsidenten Achim Roloff und begrüsste den neuen, Roland Arnold.

Gottesdienst im Zeichen des Übergangs

Am Sonntag verabschiedete die reformierte Kirchgemeinde Region Rheinfelden in einem festlichen Gottesdienst ihren bisherigen Präsidenten Achim Roloff und begrüsste den neuen, Roland Arnold.

Andreas Fischer*

Sie nehme ihn jetzt in die Pf licht, sagte Vizedekanin Pfarrerin Beate Jaeschke mit einem Augenzwinkern zu Beginn ihrer Ansprache anlässlich der Begrüssung des neuen Präsidenten der Kirchenpflege, Roland Arnold. Tatsächlich ist dies der offizielle Ausdruck für die Amtshandlung, die sie da vornahm: Inpflichtnahme.

Roland Arnold, der vor drei Monaten bei einer Kirchgemeindeversammlung gewählt worden war, versprach, im gottesdienstlichen Rahmen seine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Jaeschke bat dafür um Gottes Segen und packte Gegenstände aus einem symbolischen Erste Hilfe-Koffer aus, die für die Amtsausübung hilfreich sein sollen – Traubenzucker, Zündhölzer und eine beruhigende Duftkerze gehörten unter anderem zum Inhalt.

Im Nachklang der Predigt folgte eine musikalische Überraschung: Der «katholische Kirchenchor Plus» unter der Leitung von Armin Böck sang ein eigens für diesen Anlass komponiertes Werk von Winfried Meier Ehrat. Das «Plus» im Namen des katholischen Kirchenchors bezieht sich auf eine grössere Schar Reformierter, die darin mitsingen. Einer von ihnen ist Achim Roloff, der scheidende Präsident der reformierten Kirchgemeinde Region Rheinfelden. Tom Steiner, sein langjähriger Vize, dankte ihm mit herzlichen Worten für sein Engagement und seine umsichtige, kompetente und stets gelassene Leitung. Dass Roloff auch über viel Humor verfügt, zeigte sich in seiner anschliessenden Dankesrede: Er nahm ein kleines Glöcklein aus der Tasche. Das habe ihm seine Vorgängerin, Catherine Berger, einst geschenkt. Er habe es gut gebrauchen können: «In der Kirchenpflege besteht manchmal grosser Redebedarf, oft auch in Bezug auf Themen, die nicht auf der Traktandenliste stehen. Da hat mir das Glöcklein jeweils gute Dienste erwiesen», sagte Roloff und überreichte es seinem Nachfolger.

Mitarbeitende der Kirchgemeinde und Mitglieder der Kirchenpf lege sangen dann für Achim Roloff eine Umdichtung seines liebsten Kirchenlieds: «Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt des Achims treuster Pflege, der die Gemeinde lenkt.»

Dann trat die kleine Adhoc-Formation ein zweites Mal auf. Schwungvoll wurde Roland Arnolds Lieblingssong intoniert: «Wir sind frei wie der Wind» der Band «Santiano», die wie Roland Arnold aus Norddeutschland stammt. Wieder wurde der Text der Situation angepasst: «Verwaiste Kirchenpflege sucht ’nen Präsident; der Hausarzt in Rheinfelden wär’s doch, Sakrament! Komm mit uns auf grosse Fahrt!»

Die heitere Stimmung der Feier klang noch lange nach. Man sass und stand im Anbau und im Kirchenraum beim Apéro riche zusammen, beglückwünschte Roland Arnold zum neuen Amt, dankte Achim Roloff für die geleisteten Dienste und plauderte über Gott und die Welt.

* Andreas Fischer ist Pfarrer in der reformierten Kirchgemeinde Region Rheinfelden