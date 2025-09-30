Immobilien
Präsidentenwechsel

  30.09.2025 Rheinfelden
Achim Roloff (links) überreicht seinem Nachfolger Roland Arnold sein «Sitzungs-Glöcklein». Foto: zVg
Gottesdienst im Zeichen des Übergangs

Am Sonntag verabschiedete die reformierte Kirchgemeinde Region Rheinfelden in einem festlichen Gottesdienst ihren bisherigen Präsidenten Achim Roloff und begrüsste den neuen, Roland Arnold.

Andreas Fischer*

Sie nehme ihn ...

