Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Projektwettbewerb abgeschlossen

  22.01.2026 Aargau

Der Kanton hat für die Erweiterung der Kantonsschule Wohlen einen Projektwettbewerb für Planerteams mit Generalplaner durchgeführt. Als Sieger nominierte das Preisgericht einstimmig das Projekt «Here Comes the Sun» von Franziska Sebastian Müller Architekten GmbH aus ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote