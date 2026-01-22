Projektwettbewerb abgeschlossen

Der Kanton hat für die Erweiterung der Kantonsschule Wohlen einen Projektwettbewerb für Planerteams mit Generalplaner durchgeführt. Als Sieger nominierte das Preisgericht einstimmig das Projekt «Here Comes the Sun» von Franziska Sebastian Müller Architekten GmbH aus ...

Der Kanton hat für die Erweiterung der Kantonsschule Wohlen einen Projektwettbewerb für Planerteams mit Generalplaner durchgeführt. Als Sieger nominierte das Preisgericht einstimmig das Projekt «Here Comes the Sun» von Franziska Sebastian Müller Architekten GmbH aus Zürich. Der Beitrag überzeugte mit einer klaren architektonischen Haltung, einer präzisen städtebaulichen Setzung, die den bestehenden Bau respektvoll ergänzt, sowie einer sorgfältigen räumlichen Organisation mit hoher Aufenthaltsqualität. Das Projekt wird somit zur Weiterbearbeitung empfohlen. Die Kantonsschule Wohlen soll damit von heute 33 auf 55 Abteilungen erweitert werden. Aufgabe war es, eine kompakte und zukunftsorientierte Campusanlage zu konzipieren, die das bestehende Hauptgebäude erhält und respektvoll in die neue Schulanlage integriert. (mgt/nfz)