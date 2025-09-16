Immobilien
Projektchor Chortus feiert Jubiläum

  16.09.2025 Rheinfelden

Der Projektchor Chortus formierte sich Ende 2019 mit dem Ziel, an der Rheinfelder Kulturnacht 2020 aufzutreten. Pandemiebedingt war jedoch nur ein Online-Beitrag möglich. Der erste Live-Auftritt folgte 2021 beim Rheinfelder Kultursommer auf dem Inseli. 2023 präsentierte der Chor sein ...

