«Projekt Altweg» bietet Entwicklungspotenzial

  18.09.2025 Schwaderloch
Die Gemeinde Schwaderloch möchte das Areal «Altweg» mit der Altliegenschaft erwerben. Foto: Susanne Hörth
Die Gemeinde Schwaderloch möchte das Areal «Altweg» mit der Altliegenschaft erwerben. Foto: Susanne Hörth

Angeboten wird die Schwaderlocher Parzelle vom Gesundheitszentrum Fricktal. Kaufen will es die Gemeinde. Beantragt wird die Kaufermächtigung an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung. Dem Kaufvorhaben geht eine Machbarkeitsstudie für die künftige Überbauung des Areals ...

