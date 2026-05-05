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Produzieren und konsumieren

  05.05.2026 Rheinfelden

Der neue Verein «proLEG» präsentierte sich am Frühlingserwachen vor dem Rathaus mit einem «Solarplan» von Rheinfelden. Schon gegen 200 Solaranlagen bestehen in Rheinfelden. Jede Anlage konnte genau auf dem Plan gesichtet werden, auch wo die nächste Solaranlage ...

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