Probeaushub im Rhein geplant

Die Naturenergie Hochrhein AG will ihr Wasserkraftwerk in Rheinfelden optimieren. Ziel des Projekts «Rheinfelden 20plus» ist es, das Potenzial des Kraftwerks voll auszuschöpfen, ohne zu stark in die Ökologie einzugreifen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Durch eine Eintiefung des Rheins will Naturenergie etwa 20 Millionen Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom zusätzlich produzieren. Dies entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von etwa 6000 Haushalten.

Als nächster Schritt steht vom 17. bis 28. Juni ein Probeaushub an. Naturenergie führt diesen Probeaushub je nach Wasserstand durch. Ziel ist es, Fragen zur technischen Umsetzbarkeit sowie zur Umweltverträglichkeit des Projekts zu klären. Über einen Zeitraum von etwa zehn Arbeitstagen wird eine geringe Menge Gestein (maximal 150 Kubikmeter) mittels Fräsen und Meisseln entfernt. Die Maschinen werden dabei auf einem Ponton im Wasser platziert. Dadurch sind die Baustellen vollständig über den Wasserweg erschlossen. Das Ufer auf beiden Seiten des Rheins bleibt davon unberührt, wie das Unternehmen mitteilt.

«Dank modernster Abtragmethoden unter Wasser erwartet Naturenergie, dass die gesetzlichen Grenzwerte für Erschütterungen und Lärm eingehalten werden. Messgeräte am Ufer stellen sicher, dass alle Aktivitäten im Einklang mit den Umweltstandards erfolgen», heisst es weiter. Naturenergie hat alle Anwohnerinnen und Anwohner persönlich zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, die wird am Dienstag, 4. Juni, um 18 Uhr im Infocenter des Kraftwerks Rheinfelden (Chleigrütstrasse 1) durchgeführt. (mgt/nfz)

www.naturenergie.de/ rheinfelden-20plus