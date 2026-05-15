Pro Senectute: Tanz-Boom bei 60+

Immer mehr Seniorinnen und Senioren nutzen die Tanzangebote von Pro Senectute. Die Altersorganisation verzeichnete in den letzten zwei Jahren eine Zunahme von 35 Prozent. Besonders Tanzveranstaltungen wie Ü60-Discos weisen eine überdurchschnittliche Zuwachsrate auf.

Immer mehr Seniorinnen und Senioren nutzen die Tanzangebote von Pro Senectute. Die Altersorganisation verzeichnete in den letzten zwei Jahren eine Zunahme von 35 Prozent. Besonders Tanzveranstaltungen wie Ü60-Discos weisen eine überdurchschnittliche Zuwachsrate auf.

Aktuelle Zahlen von Pro Senectute zeigen: Während 2023 rund 9800 Personen die Tanzangebote von Pro Senectute nutzten, waren es 2025 bereits 13 300 Personen. Das entspricht einer Zunahme von 35 Prozent in den letzten zwei Jahren. Nach wie vor sind auf der Tanzfläche vor allem Frauen anzutreffen – nur rund ein Viertel der Teilnehmenden sind Männer.

Neben klassischen Tanzkursen gewinnen Formate wie Line Dance, Paartanz, Tanznachmittage sowie -veranstaltungen mit Eventcharakter stark an Bedeutung. Tanzveranstaltungen verzeichnen überdurchschnittliche Zuwachsraten, sowohl bei den Teilnehmenden als auch bei der Anzahl der Durchführungen. «Tanzveranstaltungen sprechen auch Menschen an, die keinen klassischen Kurs besuchen möchten, sondern Tanzen als sozialen Anlass erleben wollen», sagt Peter Burri Follath, Leiter Kommunikation von Pro Senectute Schweiz.

Ü60-Discos sind gefragt

Pro Senectute rechnet damit, dass das Angebot im Bereich Tanzen in den kommenden Jahren weiterwächst. Einfluss haben hier vor allem Anlässe wie Ü60-Discos, die viele Seniorinnen und Senioren gleichzeitig erreichen. Sie führen oft dazu, dass Teilnehmende anschliessend regelmässige Tanzangebote nutzen. Pro Senectute Schweiz wird deshalb nach der letztjährigen nationalen Ü60-Disco anlässlich des ESC in Basel auch dieses Jahr einen nationalen Grossanlass durchführen: Am 12. September findet mit der Suisse Disco 60+ die nächste nationale Ü60-Party in Zürich statt. Die Disco 60+ im Kanton Aargau lässt das Lebensgefühl von früher aufleben. Zu Musik aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren wird getanzt, gelacht und erinnert.

Nächster Anlass am 17. Mai

Wer eine Pause braucht, kann es sich in der Lounge oder an der Bar gemütlich machen. Die nächsten Disco-Nachmittage finden am Sonntag, 17. Mai, und am Sonntag, 21. Juni, jeweils von 15 bis 19 Uhr im Utopia Club in Aarau statt. Ergänzend dazu bietet Pro Senectute Aargau regelmässig klassische Tanznachmittage sowie ein vielfältiges Kursangebot mit verschiedenen Tanzformen wie Everdance, Line Dance und Internationalen Tänzen. (ps/)