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Pro Senectute: Tanz-Boom bei 60+

  15.05.2026 Fricktal

Immer mehr Seniorinnen und Senioren nutzen die Tanzangebote von Pro Senectute. Die Altersorganisation verzeichnete in den letzten zwei Jahren eine Zunahme von 35 Prozent. Besonders Tanzveranstaltungen wie Ü60-Discos weisen eine überdurchschnittliche Zuwachsrate auf.

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