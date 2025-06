PRO SENECTUTE MOUNTAIN-BIKE, BEZIRK LAUFENBURG

Bei der letzten Pro Senectute Mountainbike-Tour herrschte traumhaftes Wetter. Rund 30 Bikerinnen und Biker besammelten sich beim Fischergut in Rheinsulz. Nach der Gruppeneinteilung fuhren alle Richtung Schwarzwald davon, eine Gruppe mit einer Zusatzrunde um das Fischergut, als kleine Startrunde. Ohne Zwischenfälle erreichten alle das Haus der Motorradfreunde Hotzenwald beim Süessloch, wo ein kleines Zvieri wartete. Gut gestärkt machten sich die Gruppen auf die zweite Hälfte der Tour, wobei auf der Hauptstrasse das Fahren in «Päckli-Formation» geübt wurde. Bald begann die Abfahrt nach Tiefenstein, wo sich die Wege der Gruppen teilte, während die Gruppen 1 und 2 den anspruchsvollen Trail zur Peterskanzel nahmen, fuhr die Gruppe 3 auf der anderen Seite des Flusses nach Albbruck, um dann via Rheinuferweg wieder zur Brücke über den Rhein und anschliessend an den Startort zu gelangen. (mgt)