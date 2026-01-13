Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Pro Senectute lanciert das Strick-Kaffi in Frick

  13.01.2026 Frick

Morgen Dienstag, 13. Januar, wird das Strick-Kaffi in Frick von Michelle Gutsche unter dem Patronat von Pro Senectute Aargau ins Leben gerufen. «Ich habe mir überlegt, dass bestimmt viele ältere Menschen gerne in Gesellschaft stricken», sagt die 51-Jährige aus Oeschgen. ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote