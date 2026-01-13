Pro Senectute lanciert das Strick-Kaffi in Frick

Morgen Dienstag, 13. Januar, wird das Strick-Kaffi in Frick von Michelle Gutsche unter dem Patronat von Pro Senectute Aargau ins Leben gerufen. «Ich habe mir überlegt, dass bestimmt viele ältere Menschen gerne in Gesellschaft stricken», sagt die 51-Jährige aus Oeschgen. ...

Morgen Dienstag, 13. Januar, wird das Strick-Kaffi in Frick von Michelle Gutsche unter dem Patronat von Pro Senectute Aargau ins Leben gerufen. «Ich habe mir überlegt, dass bestimmt viele ältere Menschen gerne in Gesellschaft stricken», sagt die 51-Jährige aus Oeschgen. Mit ihrer Idee ist sie bei Pro Senecute auf offene Ohren gestossen. «Dieses neue Angebot ist eine ideale Ergänzung zu bestehenden Geselligkeits-Gruppen und passt aktuell zur schweizweiten mach-dich-mützlich-Kampagne, an welcher sich Pro Senectute beteiligt», sagt Eveline Dillinger. Die Stellenleiterin der Beratungsstelle Bezirk Laufenburg in Frick freut sich zusammen mit Gruppenleiterin Gutsche, dass diese künftig zweimal monatlich im Coop-Restaurant in Frick Gleichgesinnte ab 60 Jahren willkommen heissen darf.

Zusammen gestrickt und gehäkelt wird jeweils von 14 bis 16 Uhr. Anmeldungen müssen jeweils bis am Montagabend an Michelle Gutsche (076 675 16 30) erfolgen. Die Treffen sind gratis. Jeder Teilnehmende bezahlt seine Konsumationen im Restaurant selbst. (mgt)

Die weiteren Termine im ersten Quartal 2026 sind:

27.01./10.02./24.02./10.03./24.03./07.04./21.04.

laufenburg@ag.prosenectute.ch

www.ag.prosenectute.ch