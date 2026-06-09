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PRO SENECTUTE HALBTAGES-VELO-TOUR «RUND UM ELFINGEN»

  09.06.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

36 Seniorinnen und Senioren der Radsportgruppe Pro Senectute Fricktal trafen sich kürzlich in Frick zur zweiten Velo-Tour in diesem Jahr. In drei Gruppen fuhr man los Richtung Oeschgen, dann nach Ittenthal, über den Sulzerberg hinab nach Sulz. Dann der nächste Aufstieg über ...

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