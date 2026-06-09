PRO SENECTUTE HALBTAGES-VELO-TOUR «RUND UM ELFINGEN»09.06.2026 Fricktal
36 Seniorinnen und Senioren der Radsportgruppe Pro Senectute Fricktal trafen sich kürzlich in Frick zur zweiten Velo-Tour in diesem Jahr. In drei Gruppen fuhr man los Richtung Oeschgen, dann nach Ittenthal, über den Sulzerberg hinab nach Sulz. Dann der nächste Aufstieg über ...
36 Seniorinnen und Senioren der Radsportgruppe Pro Senectute Fricktal trafen sich kürzlich in Frick zur zweiten Velo-Tour in diesem Jahr. In drei Gruppen fuhr man los Richtung Oeschgen, dann nach Ittenthal, über den Sulzerberg hinab nach Sulz. Dann der nächste Aufstieg über die Ampfernhöhe zur Sennhütten, über den Bözberg vorbei an der Linner Linde durchs Sagimühlital hinab nach Bözen. In Hornussen dann der verdiente Zvieri-Halt. Den restlichen Weg zurück nach Frick konnte man gemütlich in Angriff nehmen. Die Tour war ziemlich anspruchsvoll, ging es doch immer wieder bergauf. Dank elektrischer Unterstützung war es aber kein Problem. Die Sportvariante hatte es auch in sich, weil steile Waldwege eingebaut wurden. (mgt)