Pro Senectute: «Generationen im Klassenzimmer»

Pro Senectute Aargau engagiert sich schon einige Jahre für den generationenübergreifenden Austausch. Mit dem Angebot «Generationen im Klassenzimmer» wird dieser Austausch in Zusammenarbeit mit den Schulen aktiv gefördert. Am 3. November findet in Gipf-Oberfrick eine Informationsveranstaltung statt.

Seniorinnen und Senioren nehmen als Freiwillige regelmässig am normalen Unterricht teil. Im Vordergrund steht dabei die Beziehung zwischen den Generationen innerhalb des schulischen Rahmens. Pro Senectute Aargau und die Schule Gipf-Oberfrick informieren an der Veranstaltung vom 3. November, um 14 Uhr, im Mehrzweckraum über das Angebot und hoffen, zahlreiche ältere Menschen für ein freiwilliges Engagement zu begeistern. Bitte melden Sie sich bei der Schule an.

Brücken bauen

Schon in den Neunzigerjahren starteten erste Schulklassen Versuche mit Seniorinnen und Senioren als f reiw i l l ige Hel fer i n nen u nd Helfer in Schule, Hort und Kindergarten. Brücken bauen zwischen Kindern und Seniorinnen und Senioren – dieser Gedanke steckt hinter dem Angebot «Generationen im Klassenzimmer», das Pro Senectute Aargau in mehreren Gemeinden des Bezirks Laufenburg durchführt. Eine Seniorin, ein Senior besucht regelmässig jeweils an einem halben Tag pro Woche eine Schulklasse. Bei dieser unentgeltlichen Freiwilligenarbeit begegnen sich somit drei Generationen in der Schule. Für alle Beteiligten steht dabei die Bereicherung auf der Beziehungsebene im Vordergrund. Die Kinder erhalten eine zusätzliche Bezugsperson und die Seniorinnen und Senioren werden als unterstützende Klassenbegleitung geschätzt. Zeit, Geduld, unterschiedliche Lebenserfahrungen, Spontaneität, Lebhaftigkeit und Neugier sind zentrale Faktoren dieser Begegnung.

Wer auf diese Art Freiwilligenarbeit im Klassenzimmer neugierig geworden ist, sollte die Informationsveranstaltung nicht verpassen. Alle interessierten Seniorinnen und Senioren sind angesprochen und können sich für den Einsatz im Klassenzimmer melden.

Auskünfte zum Angebot und die Möglichkeit zur Anmeldung bei der zuständigen Schulleitung, Herr Philipp Fischer, Tel. 062 865 25 75 oder bei Pro Senectute Aargau in Frick, Frau Eveline Dillinger, Tel. 062 871 62 73. (mgt)

Informationsveranstaltung:

Montag, 3. November, 14 bis 16 Uhr

Mehrzweckraum, Schule Gipf-Oberfrick