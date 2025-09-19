PRO SENECTUTE DES BEZIRKS LAUFENBURG AM BODENSEE

Mitte August fuhren 18 Seniorinnen und Senioren zusammen mit den Leiterinnen Susanne Grenacher, Sandra Müller und Beatrice Meier mit dem Car nach Romanshorn an den Bodensee. Im prächtig gelegenen Hotel Schloss, mit direkter Sicht auf den See, standen die Zimmer für die Aktivferien ...

Mitte August fuhren 18 Seniorinnen und Senioren zusammen mit den Leiterinnen Susanne Grenacher, Sandra Müller und Beatrice Meier mit dem Car nach Romanshorn an den Bodensee. Im prächtig gelegenen Hotel Schloss, mit direkter Sicht auf den See, standen die Zimmer für die Aktivferien mit u. a. Schifffahrten nach Friedrichshafen und Konstanz bereit. Mit den Leiterinnen ging es auch mal der Seepromenade entlang nach Uttwil oder im schattenspendenden Wald zum Biesshofer Weiher zum Picknick-Platz. Die Waldschenke in der Nähe von Amriswil war ein weiteres Tagesziel. Am Abend standen Gesellschaftsspiele, das traditionelle Lottospiel, oder einfach das gemütliche Beisammensein auf dem Programm. (mgt)