Pro Musica sucht neue Wege

Förderverein der Musikschule Frick

Die diesjährige 27. Generalversammlung des Fördervereins der Musikschule Frick wurde durch das Erwachsenen-Streichensemble unter der Leitung von Robert Walker mit Klängen des englischen Komponisten Henry Purcell eröffnet. Präsidentin Claudia Eichenberger bedankte sich für die wunderbare musikalische Einstimmung und begrüsste die Anwesenden. In ihren Ausführungen zum vergangenen Vereinsjahr wies sie darauf hin, dass der Verein eher im Hintergrund wirkt und hauptsächlich Projekte der regionalen Musikschule Frick finanziell unterstützt. So konnten wieder Beiträge an Musiklager, Klavierbegleitungen für Wettbewerbe sowie Projekte von Instrumentallehrpersonen geleistet werden.

Seit einigen Jahren ist festzustellen, dass der Mitgliederbestand, meist aus Altersgründen, schrumpft. Der Vorstand arbeitet deshalb darauf hin, dass der Verein wieder vermehrt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Dazu wurden in einer separaten Arbeitssitzung Möglichkeiten gesucht. Kurzfristig wurde der Webseitenauftritt modernisiert und mit den unterstützten Projekten ergänzt.

Im Weiteren sollen die Ortskonzerte in den verschiedenen Gemeinden besucht und auf die Ziele des Vereins hingewiesen werden. Neben der finanziellen Unterstützung ist die ideelle Unterstützung sehr wichtig, weshalb wieder ein grösserer Mitgliederbestand angestrebt werden soll. Die rege Diskussion im Anschluss zeigte, dass die anwesenden Mitglieder die Stossrichtung des Vorstandes begrüssen und unterstützen. Alle weiteren Traktandenpunkte wurden einstimmig gutgeheissen und die Präsidentin durfte alle zum anschliessenden Apéro einladen. (mgt)