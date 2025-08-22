Pro-Anlass für Fricker Mehrzweckhalle

In Frick hat sich ein Pro-Komitee «Ja zum Projektierungskredit! Ja zum weitsichtigen Ersatz für die Mehrzweckhalle 1958» gebildet. Am kommenden Sonntag, 24. August, 13 Uhr, lädt das Pro-Komitee zum Gruppenfoto und Gedankenaustausch vor der Mehrzweckhalle 1958 ein. «Das ...

In Frick hat sich ein Pro-Komitee «Ja zum Projektierungskredit! Ja zum weitsichtigen Ersatz für die Mehrzweckhalle 1958» gebildet. Am kommenden Sonntag, 24. August, 13 Uhr, lädt das Pro-Komitee zum Gruppenfoto und Gedankenaustausch vor der Mehrzweckhalle 1958 ein. «Das Pro-Komitee ist überzeugt vom Mehrwert, für unsere Zukunft, für ein attraktives Frick», heisst es in der Einladung. (mgt)

www.ja-frick.ch