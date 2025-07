Premiere in Zwingen ein voller Erfolg

Das vergangene Wochenende stand für Footgolf Basel ganz im Zeichen der North Trophy – einer Doppelaustragung der Swiss Footgolf Tour, die spannender und erfolgreicher kaum hätte verlaufen können.

Der Auftakt gelang auf der Anlage in La Caquerelle (Jura): Dort sicherten sich mit Sandro Bertoli (55+) und Malte Commandeur (45+), beide aus Rheinfelden, gleich zwei Spieler von Footgolf Basel den Tagessieg in ihren Kategorien. Am Sonntag folgte die mit Spannung erwartete Premiere im Birs Golf Zwingen – und sie wurde zu einem echten Meilenstein für den Footgolf-Sport in der Region Basel. Mit rund 50 Teilnehmenden – darunter alle amtierenden Schweizer Meister und sogar die Nummer 1 der Weltrangliste bei den Senioren 45+ – war das Turnier sportlich hochkarätig besetzt. Nach 36 gespielten Löchern auf dem anspruchsvollen Parcours brachte der Tag Spannung bis zum Schluss – inklusive Playoffs, um einige der Sieger zu ermitteln.

Aus Sicht von Footgolf Basel besonders erfreulich war, dass Malte Commandeur den 2. Platz bei den Senioren 45+ holte und Sieger der North Trophy (bester Spieler aus beiden Turnieren) wurde. Sandro Bertoli ergänzte den Erfolg mit dem 2. Platz der Trophy-Wertung in seiner Alterskategorie. (mgt)