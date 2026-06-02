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Premiere am Fischessen des Männerchors

  02.06.2026 Magden
Alle pflanzlichen Knusperli fanden Abnehmer. Foto: zVg
Alle pflanzlichen Knusperli fanden Abnehmer. Foto: zVg

Am vergangenen Wochenende fand zum 19. Mal das Fischessen des Männerchors Magden auf dem Hirschenplatz statt. Premiere feierten die pflanzlichen Fischknusperli vom ETH-Startup «Catchfree».

Bei bestem Wetter wurden Fischknusperli mit Pommes oder Brot, kühle Getränke, Kaffee und Kuchen ...

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