Premiere am Fischessen des Männerchors

Am vergangenen Wochenende fand zum 19. Mal das Fischessen des Männerchors Magden auf dem Hirschenplatz statt. Premiere feierten die pflanzlichen Fischknusperli vom ETH-Startup «Catchfree».

Am vergangenen Wochenende fand zum 19. Mal das Fischessen des Männerchors Magden auf dem Hirschenplatz statt. Premiere feierten die pflanzlichen Fischknusperli vom ETH-Startup «Catchfree».

Bei bestem Wetter wurden Fischknusperli mit Pommes oder Brot, kühle Getränke, Kaffee und Kuchen angeboten. Nebst dem frischen Zander im Bierteig gab es diesmal eine Schweizer Premiere: Die pflanzlichen Fischknusperli vom ETH-Startup «Catchfree» waren zum ersten Mal Teil eines solchen traditionellen Schweizer Anlasses. Basierend auf Reismehl, Pilzprotein und Algen gab es so auch für Vegetarier und Veganer sowie neugierige Gäste eine echte kulinarische Innovation auf den Teller. Mehrere Dutzend Portionen fanden ihren Absatz mit äusserst positiver Resonanz. Natürlich war auch die dazugehörige Tartarsauce konsequent ohne tierische Zutaten. Die pflanzlichen Knusperli waren am Ende begehrter als anfangs einkalkuliert, was zu einem vorzeitigen Ausverkauf führte. «Wir möchten uns an dieser Stelle herzlichst bei der Firma «Catchfree» für die unkomplizierte Abwicklung sowie beim Männerchor Magden für ihre Offenheit und Kooperation bedanken. Wir freuen uns auf das nächste Mal», halten die «Klimafreunde Magden», Grit Tzschichholz und Cyrill Campani fest. (mgt)