Positiver Dichtestress

Am Mittwochabend war ein Vorwärtskommen auf der Fricker Hauptstrasse kaum möglich. Wo sonst Autos rollten, reihten sich Tische und Bänke. Letztere waren begehrt. Denn auch dieses Jahr kamen zum Fricker Strassenfest Tausende von Besuchern und genossen die angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten, die gute Stimmung inklusive der musikalischen Umrahmung. (sh)