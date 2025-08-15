Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Positiver Dichtestress

  15.08.2025 Frick
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Am Mittwochabend war ein Vorwärtskommen auf der Fricker Hauptstrasse kaum möglich. Wo sonst Autos rollten, reihten sich Tische und Bänke. Letztere waren begehrt. Denn auch dieses Jahr kamen zum Fricker Strassenfest Tausende von Besuchern und genossen die angebotenen kulinarischen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote