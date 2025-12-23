Positive Nachrichten und viel Freude

Es gibt so viele negative Nachrichten, weltweit und auch in der Schweiz. Wir wollen heute einen Kontrapunkt setzen: Zu Weihnachten machen wir unseren Leserinnen und Lesern ein Geschenk. Wir haben für Sie eine Zeitungsausgabe mit vielen positiven Geschichten produziert. Wir hoffen, Ihnen mit ...

Es gibt so viele negative Nachrichten, weltweit und auch in der Schweiz. Wir wollen heute einen Kontrapunkt setzen: Zu Weihnachten machen wir unseren Leserinnen und Lesern ein Geschenk. Wir haben für Sie eine Zeitungsausgabe mit vielen positiven Geschichten produziert. Wir hoffen, Ihnen mit dieser Zeitung, welche Sie nun in Ihren Händen halten, viel Freude und ein paar vergnügliche Minuten zu bereiten. Viel Spass beim Lesen.

Verlag und Redaktion wünschen allen fröhliche Weihnachten