Polizei warnt vor falschen Handwerkern

  06.02.2026 Aargau

In den letzten Tagen sind im Kanton Aargau vermehrt Hausierer und falsche Handwerker aufgetreten, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Täter gehen planmässig und äusserst dreist vor, klingeln an Haustüren und verschaffen sich unter Vorwänden wie dem Ablesen des ...

