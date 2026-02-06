Polizei warnt vor falschen Handwerkern

In den letzten Tagen sind im Kanton Aargau vermehrt Hausierer und falsche Handwerker aufgetreten, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Täter gehen planmässig und äusserst dreist vor, klingeln an Haustüren und verschaffen sich unter Vorwänden wie dem Ablesen des Stromzählers oder der Bitte um Toilettenbenutzung Zutritt zu Wohnungen. Während eine Person die Bewohner ablenkt, durchsucht ein Komplize unbemerkt die Räume nach Wertgegenständen. Häufig bemerken die Geschädigten erst später, dass Bargeld, Schmuck oder Bankkarten fehlen. Besonders betroffen sind ältere Menschen. Die Kantonspolizei Aargau mahnt zur Vorsicht: «Gehen Sie nicht auf Gespräche mit verdächtigen Personen ein und lassen Sie sich an der Haustür weder zu einem Kauf noch zur Erteilung eines Auftrags überreden. Gewähren Sie fremden Personen grundsätzlich keinen Zutritt zu Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus und bewahren Sie keine grösseren Mengen an Bargeld zu Hause auf. Schliessen Sie im Zweifelsfall die Tür und wählen Sie umgehend den Polizeinotruf 117.» (mgt)