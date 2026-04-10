46. Generalversammlung in Bözen

Dieses Jahr durften sich die Mitglieder von PluSport Fricktal im schönen Restaurant Post in Bözen mit einem feinen Nachtessen verwöhnen lassen! Danach führte die Präsidentin, Conny Hasler, gekonnt und mit viel Humor durch den geschäftlichen Teil der 46. Generalversammlung. Sie informierte über die erforderliche Statutenänderung bezüglich des Datenschutzes. Antonia Zumsteg verlas den Jahresbericht, der die vielen tollen und sportlichen Ereignisse nochmals an den Anwesenden vorbeiziehen liess. Unter anderem erfreuten sich die Teilnehmenden im Frühling an einer Bauernolympiade in Gränichen, und an der Aargauer Meisterschaft in Wohlen konnten mehrere sportliche Erfolge gefeiert werden. Die Präsidentin freute sich besonders darauf, die fleissigsten Sportler, die fast nie an einer Turnstunde fehlten, mit einem bestickten T-Shirt zu belohnen. Nadine und Bernadette durften den Preis mit grosser Freude entgegennehmen. Zudem durfte Conny Hasler drei Jubilaren mit einem Pokal zu ihrer langjährigen Mitgliedschaft gratulieren. Die Jubilare Roger und Patrick durften einen Pokal für ihre zehnjährige Mitgliedschaft und Stefanfür grossartige 40 Jahre aktives Turnen entgegennehmen.

Am Schluss kamen die Turner zu Wort. Mit einem feinen Dessert wurde die gelungene GV schliesslich genussvoll abgerundet. (mgt)