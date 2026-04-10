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PluSport Fricktal

  10.04.2026 Fricktal
Die Jubilare Roger und Patrick durften einen Pokal für ihre zehnjährige Mitgliedschaft und Stefan (rechts) für grossartige 40 Jahre aktives Turnen entgegennehmen. Foto: zVg
Die Jubilare Roger und Patrick durften einen Pokal für ihre zehnjährige Mitgliedschaft und Stefan (rechts) für grossartige 40 Jahre aktives Turnen entgegennehmen. Foto: zVg

46. Generalversammlung in Bözen

Dieses Jahr durften sich die Mitglieder von PluSport Fricktal im schönen Restaurant Post in Bözen mit einem feinen Nachtessen verwöhnen lassen! Danach führte die Präsidentin, Conny Hasler, gekonnt und mit viel Humor durch den ...

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