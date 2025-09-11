PLAUSCH-VOLLEYBALLTURNIER IN HERZNACH

Das traditionelle Volleyballturnier in Herznach wurde vergangenen Freitag zum 30. Mal ausgetragen. Von den 15 Mannschaften wurde der Sieger nach rund vier Stunden Spielzeit erkoren. Der «MTV Herznach» konnte den Final gegen die «Mixed Volley Frick» für sich entscheiden. ...

Das traditionelle Volleyballturnier in Herznach wurde vergangenen Freitag zum 30. Mal ausgetragen. Von den 15 Mannschaften wurde der Sieger nach rund vier Stunden Spielzeit erkoren. Der «MTV Herznach» konnte den Final gegen die «Mixed Volley Frick» für sich entscheiden. Den 3. Platz belegten die «Plauschvolleyballer», welche bereits das 24. Mal am Turnier teilnahmen und dafür einen Jubiläumsvolleyball erhielten. (mgt)