PLAUSCH-VOLLEYBALLTURNIER IN HERZNACH

  11.09.2025 Sport, Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Das traditionelle Volleyballturnier in Herznach wurde vergangenen Freitag zum 30. Mal ausgetragen. Von den 15 Mannschaften wurde der Sieger nach rund vier Stunden Spielzeit erkoren. Der «MTV Herznach» konnte den Final gegen die «Mixed Volley Frick» für sich entscheiden. ...

