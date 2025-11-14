Platz 2 für die U16-Juniorinnen von TSV Frick Volleyball

Nach einem eher zaghaften Startsatz gegen Volley Seetal, den die Mädchen dank einer fehlerfreien ...

Die Mädchen von TSV Frick Volleyball – Jahrgänge 2011 und 2012 - trafen an den Argovia Trials am 9. November zu Hause auf Volley Seetal, Kanti Baden und den BTV-Aarau.

Nach einem eher zaghaften Startsatz gegen Volley Seetal, den die Mädchen dank einer fehlerfreien Endphase knapp für sich entscheiden konnten, legten sie im zweiten Satz stark zu. Mit tollen Ballwechseln und sehr viel Ballkontrolle konnte das Startspiel mit 2:0 Sätzen gewonnen werden.

Stärker gefordert

Im 2. Spiel gegen Kanti Baden wurden die Mädchen stärker gefordert. Wiederum gelang es mit einer Leistungssteigerung gegen Ende des ersten Satzes, die entscheidenden Punkte für die 1:0 Satzführung zu erzielen. Im zweiten Abschnitt schlichen sich zu viele Eigenfehler ein, was Kanti sofort ausnutzen konnte. Im Entscheidungssatz traten die Girls wieder konzentrierter auf, begingen viel weniger Fehler und setzten sich im Tie-Break durch.

Im letzten Spiel waren die Mädchen insbesondere im Startsatz vom Tempo und Power des BTV-Aarau überfordert, den sie mit 15:25 verloren. Im zweiten Satz konnten sie das Spiel sehr lange ausgeglichen gestalten, bis sie am Ende dem stärksten Team aus der Kantonshauptstadt den Vorzug gewähren mussten (17:25). Insgesamt aber eine Super-Leistung der U16-Mädchen, die bereits am kommenden Sonntag, 16. November, wieder im Einsatz stehen werden. (mgt)