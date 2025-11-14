Immobilien
Platz 2 für die U16-Juniorinnen von TSV Frick Volleyball

  14.11.2025 Frick, Sport
Das erfolgreiche U16-Team von TSV Frick Volleyball. Foto: zVg
Die Mädchen von TSV Frick Volleyball – Jahrgänge 2011 und 2012 - trafen an den Argovia Trials am 9. November zu Hause auf Volley Seetal, Kanti Baden und den BTV-Aarau.

Nach einem eher zaghaften Startsatz gegen Volley Seetal, den die Mädchen dank einer fehlerfreien ...

