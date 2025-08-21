Immobilien
Plattform musste gesperrt werden

  21.08.2025 Rheinfelden

Seit ein paar Tagen ist die so genannte Brown-Nizzola-Plattform bei der Rheinfelder Rheinlust gesperrt. «Am Freitag wurde an der Schaukelwippe ein Schaden entdeckt, deswegen wurde die Plattform kurzfristig aus Sicherheitsgründen gesperrt», erklärt Stadtschreiber Roger Erdin gegenüber der NFZ. «Ein Ersatzteil ist bestellt und soll noch diese Woche montiert werden können.»

Seit März 2022 steht diese Plattform und erklärt die Geschichte der Strompioniere Charles E. L. Brown und Agostino Nizzola. Ein mehr als sechs Meter hohes Stahlelement stellt am Originalschauplatz die Umrisse des 2011 abgerissenen Rheinstegs dar und symbolisiert gleichzeitig die seinerzeit gebräuchlichen Stromtrassen. Die «50-Hertz-Wippe» erinnert daran, wie die Pioniere Brown und Nizzola darauf kamen, die Frequenz der Stromnetze auf 50 Hertz auszulegen. (vzu)

