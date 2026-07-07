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Planeten, Pfahlbauten, Meerestiere

  07.07.2026 Oeschgen
Lager-Gruppenfoto der 3. bis 6. Klassen. Foto: zVg
Lager-Gruppenfoto der 3. bis 6. Klassen. Foto: zVg

Die Schule Oeschgen im Lager in Kreuzlingen

«Ein tolles Lager, das wir so schnell nicht vergessen werden», schreiben Leona und Noemi. Die zwei Schülerinnen der 6. Klasse waren vom Schullager vor den Sommerferien so begeistert, dass sie den Lagerbericht gleich selber ...

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