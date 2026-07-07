Planeten, Pfahlbauten, Meerestiere

«Ein tolles Lager, das wir so schnell nicht vergessen werden», schreiben Leona und Noemi. Die zwei Schülerinnen der 6. Klasse waren vom Schullager vor den Sommerferien so begeistert, dass sie den Lagerbericht gleich selber ...

Die Schule Oeschgen im Lager in Kreuzlingen

«Ein tolles Lager, das wir so schnell nicht vergessen werden», schreiben Leona und Noemi. Die zwei Schülerinnen der 6. Klasse waren vom Schullager vor den Sommerferien so begeistert, dass sie den Lagerbericht gleich selber geschrieben haben.

Am Montag machten wir uns zu Fuss auf den Weg zum Bahnhof. Nach zahlreichen «Wenn sind mer endlich dört?» hat sich das Lehrerteam entschieden, mit dem Zug nach Kreuzlingen zu reisen. Als wir nach 2,5 Stunden Zugfahrt endlich in Kreuzlingen ankamen, fehlte von den Koffern jedoch jede Spur, darum erkundigten wir die Gegend. Am wunderschönen Bodensee blieb aber nicht jede Hose trocken.

Besuch im Planetarium

Unsere Unterkunft war die Jugendherberge Kreuzlingen. Auf dem Gelände der Jugi genossen wir den schönen Abend. Am nächsten Tag marschierten wir schon früh los, denn wir mussten den Zug erwischen. Trotz des nicht so perfekten Wetters liefen wir den Planetenweg ab. Am Schluss des Weges erwartete uns eine spannende Vorstellung im Planetarium Kreuzlingen.

Am Mittwochmorgen stiegen wir in ein Schiff ein und fuhren über eine Stunde über den Bodensee nach Unteruhldingen. Zuerst assen wir auf dem Spielplatz zu Mittag. Danach besuchten wir das Pfahlbautenmuseum, das wir in zwei Gruppen anschauten. Ein Eis aus der Gelateria um die Ecke durfte natürlich auch nicht fehlen! Am späten Nachmittag durften wir ins Reptilienhaus. Dort begegneten wir verschiedenen Schlangen und Echsen. Die Kinder, die sich trauten, durften sich zum Schluss noch eine Schlange um den Hals legen. Abends stand Lotto auf dem Programm.

Ins Wasser gefallen

Am Donnerstag besuchten wir das Sealife. Dort bewunderten wir die Meerestiere. Aufgrund der tiefen Temperaturen, fiel der geplante Badinachmittag buchstäblich ins Wasser. Stattdessen wurde das Abendprogramm, das wir 6. Klässler organisierten, vorgezogen. Spiele wie: Schokokusswettessen, Wetten dass … und Fussball begeisterten die jüngeren Schülerinnen und Schüler und sorgten für so manchen Lacher. Am Freitagmorgen assen wir wie jeden Morgen Frühstück, mussten dann die Zimmer putzen und Koffer packen. Um 11.30 Uhr machten wir uns auf den Weg nach Hause.

Es war ein tolles Lager mit vielen schönen Momenten, die wir nicht so schnell wieder vergessen werden.

Leona und Noemi