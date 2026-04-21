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Pioniermodell «Kooperation Arbeitsmarkt»

  21.04.2026 Aargau

Der Kanton Aargau gilt als Vorreiter der Arbeitsmarktintegration. Bundesrat Beat Jans hat das Ausbildungszentrum Swiss Logistics in Rupperswil besucht. Dank des Netzwerks «Kooperation Arbeitsmarkt» finden auch Stellensuchende mit erschwerten Voraussetzungen dauerhaft Zugang zum ...

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