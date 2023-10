Pilze suchen, bestimmen und essen

Der Natur- und Vogelschutz Möhlin bot am 21. Oktober ein reichhaltiges Programm. Nach einem Pflegeeinsatz am Morgen im Reservat Burstel, ging es am Nachmittag in die Pilze – unter der fachkundigen und unterhaltsamen Führung von Monika Sandmeier und ihren zusätzlichen Experten Beat Horrer und Anselm Ruf lin vom Verein für Pilzkunde Fricktal. Fast 40 Mitglieder und Gäste des Naturschutzvereins wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Bei angenehmen Temperaturen fanden sich trotz vorgängig trockenem Wetter über 50 Pilzarten ein, was selbst die Expertinnen und Experten erstaunte. Alle gefundenen Arten wurden am Schluss nochmals präsentiert und die wichtigsten Bestimmungsmerkmale gemeinsam besprochen. Viel Interessantes über die riesige Artengruppe der Pilze – weder Tier noch Pflanze – kam zur Sprache. Beispielsweise, dass der grösste Organismus der Erde ein Pilz namens Hallimasch in Oregon (USA) ist, welcher sich über neun Quadratkilometer erstreckt. Dani Matti, der den Anlass souverän leitete, servierte danach ein auf dem offenen Feuer vorgekochtes, köstliches Pilzrisotto. Auch das Dessertbuffet liess keine Wünsche offen. (mgt)

www.moehlin-natur.ch