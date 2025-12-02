Immobilien
Pilotbetrieb Fahrplanerweiterung

  02.12.2025 Schwaderloch

Gemeindeversammlung in Schwaderloch

40 von 410 Stimmberechtigten waren an der Gemeindeversammlung anwesend. Zum letzten Mal wurde an einer Gemeindeversammlung in Schwaderloch über Einbürgerungsgesuche abgestimmt. Die Einbürgerungen wurden ohne Gegenstimmen gutgeheissen. Ab ...

