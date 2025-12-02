Pilotbetrieb Fahrplanerweiterung

40 von 410 Stimmberechtigten waren an der Gemeindeversammlung anwesend. Zum letzten Mal wurde an einer Gemeindeversammlung in Schwaderloch über Einbürgerungsgesuche abgestimmt. Die Einbürgerungen wurden ohne Gegenstimmen gutgeheissen. Ab ...

Gemeindeversammlung in Schwaderloch

40 von 410 Stimmberechtigten waren an der Gemeindeversammlung anwesend. Zum letzten Mal wurde an einer Gemeindeversammlung in Schwaderloch über Einbürgerungsgesuche abgestimmt. Die Einbürgerungen wurden ohne Gegenstimmen gutgeheissen. Ab 2026 liegt die Kompetenz für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts, gemäss der neu geltenden Gemeindeordnung, beim Gemeinderat.

Dem Verpflichtungskredit für die Angebotserweiterung des öffentlichen Verkehrs in der Region Aaretal wurde zugestimmt. Schwaderloch wird sich am Pilotbetrieb der Fahrplanerweiterung der Linie 149 (Döttingen-Leibstadt-Laufenburg) in Höhe von 26 400 Franken für drei Jahre beteiligen. Der Gemeinderat richtet einen Appell an die Stimmberechtigten, die zusätzlichen Fahrten, an den Randzeiten und am Wochenende, zu nutzen. Denn nur so werden diese nach drei Jahren auch weitergeführt.

Die Kreditabrechnung Sanierung Sanitäranlagen Schulhaus wurde ohne Diskussionen genehmigt. Das aktuelle Personalreglement aus dem Jahr 2012 wurde überarbeitet. Auch hier erteilten die Stimmberechtigten ohne Diskussionen die Zustimmung. Die Einwohnergemeinde Schwaderloch hat aktuell viele Unterhaltsarbeiten auf dem Gemeindegebiet – insbesondere klassische Bauamtsarbeiten – an Dritte vergeben. Mit dem Aufbau eines neuen Bereichs «Betriebe» sollen mehr Arbeiten «inhouse» ausgeführt werden. Der daraus resultierenden Stellenplanerhöhung auf neu 380 Stellenprozente wurde ebenfalls zugestimmt.

Steuerfusserhöhung in den nächsten Jahren

Das Budget 2026 mit einem Aufwandüberschuss von 315 000 Franken und einem unveränderten Steuerfuss von 123% wurde gutgeheissen. Der Gemeinderat zeigte anhand von Zahlen aus dem Finanzplan für die nächsten fünf Jahre, dass eine Steuerfusserhöhung auf das kantonale Maximum von 126 % in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich ist, da die Nettoschuld pro Einwohner deutlich zunehmen wird.

Zum Schluss der Versammlung wurde das bisherige Ersatzmitglied der Steuerkommission Peter Klaus verabschiedet. Ebenso wurde informiert, dass Silvan Schenk, seine langjährige Tätigkeit als Brunnenmeister auf 21. Dezember 2025 beendet. Ab 22. Dezember 2025 übernimmt die Firma JS Metalltechnik, Mettau, das Amt des Brunnenmeisters in Schwaderloch. (mgt)