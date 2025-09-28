Philipp Hasler wird neuer Gemeindeammann von Zuzgen

Bei den Zuzger Gemeinderatswahlen für die Amtsperiode 2026/2029 sind die vier Bisherigen Philipp Hasler mit 276 Stimmen, Rico Labhardt mit 258 Stimmen, Daniel Binkert mit 230 Stimmen und Nina Kerker mit 230 stimmen sowie der Neue Raphael Frischknecht mit 224 Stimmen gewählt worden. Das absolute Mehr liegt bei 134 Stimmen. Neuer Gemeindeammann wird Philipp Hasler mit 235 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 136. Er tritt die Nachfolge von Daniel Hollinger an, der nicht mehr kandidierte. Vizeammann bleibt Rico Labhardt mit 224 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 133 Stimmen.