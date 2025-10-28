Pflegeeinsatz in der Mergelgrube

Am Samstag, 1. November, findet der Pflegeeinsatz des Naturschutzvereins Magden in der Mergelgrube oberhalb Talhof statt. «Wir räumen Schnittgut, Schilf und entkrauten die Weiher», heisst es in einer Medienmitteilung. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr in der Mergelgrube. Dauer des ...

Am Samstag, 1. November, findet der Pflegeeinsatz des Naturschutzvereins Magden in der Mergelgrube oberhalb Talhof statt. «Wir räumen Schnittgut, Schilf und entkrauten die Weiher», heisst es in einer Medienmitteilung. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr in der Mergelgrube. Dauer des Einsatzes bis 12 Uhr. Anschliessend gibt es den wohlverdienten Imbiss. «Wir freuen uns, möglichst viele freiwillige Helferinnen und Helfer begrüssen zu dürfen. Gutes Schuhwerk oder Stiefel und Gartenhandschuhe mitnehmen.» (mgt)

Weitere Auskunft unter der Tel. 079 745 40 12 oder www.naturschutz-magden.ch