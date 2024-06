Am Samstag, 8. Juni, findet ein Pflegeeinsatz des Naturschutzvereins Magden in der Dellgrube statt. Neophyten werden gejätet, geschnitten und das Schnittgut zusammengetragen. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr in der Dellgrube. Dauer des Einsatzes bis 12 Uhr. Anschliessend gibt es einen Imbiss. ...