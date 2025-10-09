Immobilien
Pflegearbeiten auf der Orchideenwiese

  09.10.2025 Oeschgen

Die 17 Aren grossen Waldwiese Wolfgarten gehört den Oeschger Ortsbürgern und wird vom Naturschutzverein gepflegt. Wie jedes Jahr wurde die Wiese Mitte September mit dem Motormäher gemäht. Dank schönem, warmem Wetter konnten nach drei Tagen die Maden gemacht und mit dem ...

