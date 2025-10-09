Pflegearbeiten auf der Orchideenwiese

Die 17 Aren grossen Waldwiese Wolfgarten gehört den Oeschger Ortsbürgern und wird vom Naturschutzverein gepflegt. Wie jedes Jahr wurde die Wiese Mitte September mit dem Motormäher gemäht. Dank schönem, warmem Wetter konnten nach drei Tagen die Maden gemacht und mit dem Ladewagen abgeführt werden. Das Streuheu wird vom Landwirt für die Pferde abgeholt. Mit fünf fleissigen Helfern wurde die Arbeit in zwei Stunden ausgeführt. Zum Abschluss gab es noch ein Znüni. Diesen Frühling blühten die Orchideen besonders schön, weil der Boden gut feucht war. Anfang Mai blühen als erste Spinnentagwurz und als letzte Mückenhandwurz. Am meisten blühende, vor allem gefleckte, Knabenkräuter sind Ende Mai, Anfang Juni zu sehen. Nach der Orchideenblüte überzieht ein weisser Schleier der Ästigen Graslilien die Wiese. Neben Orchideen blüht eine farbenreiche Flora den ganzen Sommer. Dieser schöne Ort am höchsten Punkt von Oeschgen mit den Föhren und dem Wegkreuz ist zu jeder Jahreszeit ein Besuch wert. (mgt)