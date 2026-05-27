Pfingstsprützlig zieht in Gansingen von Brunnen zu Brunnen

Eine alte Tradition wird in Gansingen gelebt: Man muss es gesehen haben, um es zu verstehen: Ganz in diesem Sinne wird in Gansingen die Fruchtbarkeitszeremonie des Pfingstsprützlig begeistert gepflegt und ausgeübt.

Am frühen Morgen des Pfingstsonntags zog in Gansingen eine Schar junger Männer in den Wald, um grünes Buchenreisig zu schneiden. Einer der jungen Männer wurde dann in einem aufwändigen Verfahren mit den Buchenästen eingekleidet. Wer im Buchenkleid steckt, blieb geheim.

«Pfeischtsprützlig isch genannt, hät es Füdle sisch e Schand.» Mit diesen lauten Tönen trafen dann die jungen Männer gegen 14.30 Uhr beim ersten Brunnen im Ortsteil Büren ein. Der Pfingschtsprützlig wurde von zwei jungen Männern geführt. Sein schweres Laubkleid verhinderte, dass er alleine laufen konnte. Die Stimmen der Männer tönten dabei schon arg strapaziert. Der Pfingschtsprützlig wurde «verladen» und es weiter ging es nach Galten und zum Endziel Gemeindehausplatz. Bei letzterem wurde der Pfingschtsprützlig von einer grossen Festgemeinde empfangen. Hie und da sah man schon die eine oder andere junge Frau, die sich versteckte. Das hatte seinen Grund. Während zwei Männer den Pfingschtsprützlig beim Brunnen immer wieder nass spritzten, gehen andere Männer auf die «Jagd» nach jungen Frauen. Diese wurden dann zum Pfingschtsprützlig gebracht, um von ihm, beziehungsweise seinem nassen Kleid, angespritzt zu werden.

Ein Fruchtbarkeitsritual, dass nicht bei allen jüngeren Frauen gleich viel Freude auslöst. Nach getaner A rbeit zog sich der Pfeischtsprützlig unter grossem Applaus der Bevölkerung zurück. Das grosse Rätselraten startete nun. Wer war unter dem Buchenkleid verborgen? Die Jugendgruppe Gansingen / Mettauertal als Or - ga nisator bewirtete anschliessend die vielen Gäste bis weit in die Morgenstunden. (mgt)