Pferdesporttag begeistert zum 50. Mal

Der 50. Pferdesporttag des Reit- und Fahrvereins Laubberg Gansingen lockte zahlreiche Reiterinnen, Reiter und Pferdesportbegeisterte auf die Anlage und bot den Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Der Hauptteil des Wochenendes war das Gymkhana, an dem insgesamt 57 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start gingen. Mit viel Geschick, Konzentration und einer guten Zusammenarbeit zwischen Pferd und Reiter meisterten sie die abwechslungsreichen Hindernisse und Aufgaben. Die sorgfältig aufgebauten Posten verlangten Präzision, Vertrauen und Gelassenheit. Sowohl erfahrene Reiterinnen und Reiter als auch Nachwuchstalente zeigten beachtliche Leistungen und sorgten für spannende Wettkämpfe. Besonders erfreulich war, dass der gesamte Anlass ohne Zwischenfälle verlief und alle Teilnehmenden ihre Prüfungen sicher absolvieren konnten.

Neben den sportlichen Leistungen stand auch das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, den Pferdesport aus nächster Nähe zu erleben, die Festwirtschaft zu besuchen und gemeinsam das Jubiläum des Pferdesporttages zu feiern. Die angenehme Atmosphäre und das schöne Wetter trugen zusätzlich zum gelungenen Fest bei.

Ein besonderer Höhepunkt war der Festakt am Sonntagnachmittag. Die Musikgesellschaft Gansingen hat ein musikalischen Ständchen gespielt und für einen eindrücklichen und emotionalen Moment auf dem Platz sorgte Jenni Meier mit ihrer wunderschönen Freiheitsdressur. Gemeinsam mit einem edlen Lusitano und einem Pony zeigte sie eindrucksvoll, wie harmonisch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Pferd sein kann. Ohne Zaumzeug oder Zügel präsentierten die Tiere verschiedene Lektionen und folgten den feinen Signalen ihrer Trainerin mit grossem Vertrauen.

Die Vorführung wurde vom Publikum mit grossem Applaus belohnt und zählte zweifellos zu den schönsten Momenten des Jubiläumsanlasses.

Den krönenden Abschluss bildete das erstmalig durchgeführte «Garetten»-Rennen. Mit viel Humor, Teamgeist und einer Portion Geschick stellten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser beliebten Plausch-Disziplin. Die originellen Fahrten und der grosse Einsatz sorgten für zahlreiche Lacher und beste Unterhaltung. Sämtliche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Wettkampf mit Begeisterung und feuerten die Teams lautstark an. Das «Garetten»- Rennen erwies sich als würdiger Schlusspunkt eines rundum gelungenen Pferdesporttages.

Der Reit- und Fahrverein Laubberg Gansingen blickt auf einen erfolgreichen 50. Pferdesporttag zurück. Dank der zahlreichen Helferinnen und Helfer, den engagierten Funktionären, den Sponsoren sowie den vielen Teilnehmerinnen, Teilnehmern und sehr vielen treuen Gästen konnte das Jubiläum in einem würdigen Rahmen gefeiert werden. Der Anlass hat einmal mehr gezeigt, wie lebendig der Pferdesport und das Vereinsleben in der Region sind und wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb des Vereins und der Bevölkerung ist.

(mgt)