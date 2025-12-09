Pfarreirat gewählt

Am 1. Advent hat die Pfarrei Frick nicht nur den Beginn eines neuen Kirchenjahres gefeiert. Am Ende des Gottesdienstes fand auch die Wahl des neuen Pfarreirats statt – ein Moment des Übergangs und des Dankes. Mit dem Abschluss der vierjährigen Amtsperiode verabschiedete die Gemeinde zwei Mitglieder aus dem Gremium: Ivo Lanter, der als ehemaliger Hauswart von Amtes wegen im Pfarreirat mitwirkte, sowie Jacqueline Loretan, die nach zwei Amtsperioden und vielen Jahren als engagierte Pfarreiratspräsidentin ihr Amt niederlegte. Beide wurden von der anwesenden Gemeinde mit herzlichem Dank und grosser Wertschätzung verabschiedet.

Umso erfreulicher war es, dass alle bisherigen Pfarreiräte – Magdalena Burgener, Barbara Kistler, Brigitte Hüsser, Walter Widmer und Felix Laube – sich erneut zur Verfügung stellten. Mit Rahel Joss stellte sich zudem eine neue Kandidatin erstmals zur Wahl. Alle wurden einstimmig gewählt. Zusammen mit den Mitgliedern von Amtes wegen – Daniela Märke, Alex Müller, Dieter Stocker, Karl Wilf ling und Ulrich Feger – bildet der Pfarreirat weiterhin ein wichtiges und aktives Leitungsgremium der Pfarrei. Musikalisch erhielt der Gottesdienst besonderen Glanz: Der Männerchor Frick gestaltete die Feier mit berührenden Advents- und Weihnachtsliedern. Der Gesang erfüllte die Kirche mit einer warmen Atmosphäre und lud die ganze Gemeinde zum Mitsingen ein – ein schöner, gemeinschaftlicher Auftakt in die Adventszeit. Die Pfarrei dankt allen Engagierten für ihre Zeit, ihren Einsatz und die stimmungsvolle Feier, die vielen Menschen einen hoffnungsvollen Einstieg in diese besondere Zeit geschenkt hat. (mgt)