Alle sollen bei der Pfadi  mitmachen können

Die Pfadi Rheinfelden geht neue Wege. Demnächst wird eine Abteilung für Kinder und Jugendliche mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung eröffnet. Das Interesse am neuen Angebot ist gross. Am 25. April ist eine erste Schnupperaktivität geplant.

Valentin Zumsteg

Die Natur entdecken, gemeinsam Feuer machen, mit neuen Freunden spielen und lachen – das alles bietet die Pfadi. Diese Aktivitäten sollen jetzt auch Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen oder kognitiven

Beeinträchtigung offenstehen. Die Pfadi Rheinfelden gründet eine neue Abteilung, die dies ermöglicht. Das Motto lautet «Pfadi trotz allem», dieser Titel wird auch von der Pfadibewegung Schweiz verwendet. «Wir haben gedacht, dass ein solches Angebot fehlt und es cool wäre, wenn es so etwas hier auch geben würde», erklärt Delia Bedon v/o Raschka. Die Magdenerin ist Abteilungsleiterin bei der Pfadi Rheinfelden und gehört zum Gründungsteam der neuen Stufe. «Die neue Abteilung ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, ebenfalls Teil der Pfadi zu sein und unsere Aktivitäten in einem angepassten Rahmen zu erleben.»

Pfadi hautnah erleben

A ngesprochen werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zirka 6 bis 20 Jahren. «Wir machen eigentlich das Gleiche wie in den anderen Stufen, einfach in unserem Tempo. Wir spielen Spiele, singen, hören spannende Geschichten, basteln und essen gemeinsam ein Zvieri», erklärt Bedon.

Im März ist ein Informationsanlass durchgeführt worden, der auf reges Interesse stiess. «Rund zehn Familien waren dabei. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele kommen werden. Es zeigt, dass es ein Bedürfnis nach einem solchen Angebot gibt. Wir haben viele positive Reaktionen erhalten», sagt Bedon.

Bald geht es los

Am 25. April ist jetzt eine erste Schnupperaktivität beim Pfadi-Lokal im Rheinfelder Schiffacker geplant. «Wir haben bereits zehn Anmeldungen. Weitere sind willkommen.» Künftig soll es alle zwei Wochen eine Aktivität der neuen Abteilung geben; so können alle Pfadiluft schnuppern. «Wir wollen gemeinsam einen tollen Nachmittag verbringen», sagt Bedon. Sie ist überzeugt, dass das neue Angebot für alle Seiten eine Bereicherung darstellt – auch für die Leiterinnen und Leiter.

Schnupperaktivität am Samstag, 25. April, 14 Uhr. Schiffacker Rheinfelden. Anmeldungen auf der Webseite: www.pfadi-rheinfelden.ch