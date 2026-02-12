Petition für Tempo 30 im Ortsteil Etzgen

Wie die Gemeinde Mettauertal mitteilt, wurde dem Gemeinderat eine Petition für die Einführung von Tempo 30 im Ortsteil Etzgen eingereicht. Das Anliegen zur Verkehrsberuhigung wurde von 124 Einwohnerinnen und Einwohnern unterzeichnet. Das Petitionsrecht ist das Recht, schriftlich ein ...

Wie die Gemeinde Mettauertal mitteilt, wurde dem Gemeinderat eine Petition für die Einführung von Tempo 30 im Ortsteil Etzgen eingereicht. Das Anliegen zur Verkehrsberuhigung wurde von 124 Einwohnerinnen und Einwohnern unterzeichnet. Das Petitionsrecht ist das Recht, schriftlich ein Anliegen an eine zuständige Behörde zu richten. Der Gemeinderat hat die Petition entgegengenommen und trifft nun die nötigen Abklärungen. Die Initianten und die Bevölkerung werden anschliessend über das weitere Vorgehen informiert. (mgt)