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Peter Weber übernimmt beim Tennisclub Laufenburg

  17.03.2026 Laufenburg
Peter Weber (v. l.), Cyril Umiker und Christoph Obrist. Foto: zVg
Peter Weber (v. l.), Cyril Umiker und Christoph Obrist. Foto: zVg

Generalversammlung im Zeichen von Wahlen und Verdankungen

An der 63. Generalversammlung des Tennisclubs Laufenburg kam es zu zwei personellen Veränderungen im Vorstand. Cyril Umiker übergab das Präsidium an Peter Weber, und Nicolas Gattlen trat sein Amt als Aktuar an ...

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