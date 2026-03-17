Peter Weber übernimmt beim Tennisclub Laufenburg

An der 63. Generalversammlung des Tennisclubs Laufenburg kam es zu zwei personellen Veränderungen im Vorstand. Cyril Umiker übergab das Präsidium an Peter Weber, und Nicolas Gattlen trat sein Amt als Aktuar an ...

Generalversammlung im Zeichen von Wahlen und Verdankungen

An der 63. Generalversammlung des Tennisclubs Laufenburg kam es zu zwei personellen Veränderungen im Vorstand. Cyril Umiker übergab das Präsidium an Peter Weber, und Nicolas Gattlen trat sein Amt als Aktuar an Christoph Obrist ab.

Cyril Umiker eröffnete kürzlich seine letzte Versammlung als Präsident des Tennisclubs Laufenburg. Sämtliche Traktanden wurden einstimmig genehmigt, darunter auch die neuen Statuten. Diese Anpassungen wurden notwendig, weil Swiss Olympic und Swiss Tennis neue Vorgaben zu Ethik, Compliance und weiteren Themen macht.

Ein Höhepunkt der Generalversammlung war die Wahl der beiden neuen Vorstandsmitglieder. Zum neuen Präsidenten wurde Peter Weber bestimmt, der in der Region kein Unbekannter ist: Er amtete viele Jahre als Gemeindepräsident von Mettauertal. In seiner kurzen Antrittsrede betonte er, dass künftig die Juniorenförderung, aktive Interclubmannschaften und ein kameradschaftliches Clubleben im Zentrum stehen sollen. Zudem plant der Vorstand eine sanfte Renovation des Clubhauses sowie die Umrüstung von zwei der vier Tennisplätze auf Allwetterplätze. Auch die Fricktaler Seniorenmeisterschaft (FSM), die vom 31. Juli bis 9. August stattfindet, soll weiterhin ein sportlicher Magnet für Tennisspieler und -spielerinnen aus nah und fern bleiben.

Die Vereinsrechnung schloss mit einem kleinen Überschuss ab, und auch das Jahresprogramm wurde einstimmig gutgeheissen.

Herzlich verdankt wurde der grosse Einsatz von Cyril Umiker (Präsident seit 2020) und Nicolas Gattlen (Aktuar seit 2016). Beide erhielten als Anerkennung ein Geschenkkörbchen mit feinen Spezialitäten und einem Gutschein. Die Versammlung würdigte ihr Engagement mit kräftigem Applaus. (mgt)