PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

Kirschentransport, ungebremst Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Kirschentransport, ungebremst

Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein?

In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

1. Der Motor des abgebildeten Fordson Dexta leistet 31 PS (Antwort a).

2. Am meisten landwirtschaftliche Motorfahrzeuge (nämlich 243) waren in Mettauertal angemeldet (Antwort c).

Es folgten Böztal und Möhlin mit 229 bzw. 192 Fahrzeugen.

Wir gratulieren Peter Rickenbach aus Gipf-Oberfrick, ebenfalls Fordson-Dexta-Fahrer, für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)