In Schwaderloch ist Peter Schenk am Sonntag an der Urne mit 183 Stimmen als neuer Vizeammann für den Rest der Amtsperiode gewählt worden. Das absolute Mehr betrug 98 Stimmen.

Nötig wurde die Wahl eines neuen Vizeammannes, weil die bisherige Frau Vizeammann Ursula Wüst ...