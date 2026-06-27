Peter Haussener ist neuer Kommandant-Stellvertreter

Am Freitag, 5. Juni, lud die Sektion Ausbildung der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons Aargau in die Villa Boveri in Baden. Anlass war kein geringerer als die Beförderung der drei diesjährigen Absolventen der Zivilschutzkommandanten-Ausbildung. Aus der Zivilschutzorganisation Oberes Fricktal wurde Peter Haussener zum Hauptmann befördert. Gleichzeitig wurden ihm alle Rechte und Pflichten seines Grades und seiner Ausbildung übertragen. Er absolvierte die insgesamt dreijährige Ausbildung unter anderem im Zivilschutzausbildungszentrum Eiken sowie im eidgenössischen Ausbildungszentrum in Schwarzenburg/BE. Zu Beginn der Feierlichkeiten überbrachte Grossrätin Colette Basler aus Zeihen einige Dankesworte an all jene, die sich zum Wohle der Bevölkerung engagieren. Die ZSO Oberes Fricktal freut sich, den Stab der ZSO wieder komplett zu haben und gratuliert Peter Haussener herzlich zur Beförderung. (mgt)