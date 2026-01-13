Person tödlich verletzt

Am Freitagmorgen verursachten drei Autodiebe auf der Autobahn zwischen Rheinfelden und Augst mehrere Kollisionen. Bei der anschliessenden Festnahme kam es zu einem Schusswaffeneinsatz eines Grenzwächters, wobei ein mutmasslicher Täter ...

Autodiebe verursachten Kollisionen

Am Freitagmorgen verursachten drei Autodiebe auf der Autobahn zwischen Rheinfelden und Augst mehrere Kollisionen. Bei der anschliessenden Festnahme kam es zu einem Schusswaffeneinsatz eines Grenzwächters, wobei ein mutmasslicher Täter tödlich verletzt wurde.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhren kurz vor 6.30 Uhr die mutmasslichen Täter mit drei zuvor entwendeten Personenwagen auf der Autobahn A3 in Richtung Basel. Kurz vor der Verzweigung Augst kam es durch die Fluchtfahrzeuge zu mehreren Kollisionen mit weiteren Personenwagen. Durch Patrouillen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und der Polizei Basel-Landschaft konnten die drei Fahrzeuge angehalten werden. Bei den Anhaltungen kam es aus noch nicht bekannten Umständen zu einem Schusswaffeneinsatz eines Mitarbeitenden des BAZG, wobei ein mutmasslicher Täter tödlich verletzt wurde. Zwei weitere mutmassliche Täter konnten durch die Einsatzkräfte angehalten und festgenommen werden, wie die Polizei mitteilt.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft und die Militärjustiz haben entsprechende Verfahren eingeleitet. Bei den vorausgehenden Kollisionen wurde eine Drittperson leicht verletzt. Während der Sachverhaltsaufnahme musste die Autobahn A3 zwischen Rheinfelden und Augst für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen. (mgt/nfz)