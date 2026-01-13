Immobilien
Person tödlich verletzt

  13.01.2026 Fricktal

Autodiebe verursachten Kollisionen

Am Freitagmorgen verursachten drei Autodiebe auf der Autobahn zwischen Rheinfelden und Augst mehrere Kollisionen. Bei der anschliessenden Festnahme kam es zu einem Schusswaffeneinsatz eines Grenzwächters, wobei ein mutmasslicher Täter ...

