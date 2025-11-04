Person mit schweren Verletzungen aufgefunden

Am 28. Oktober, kurz vor 17.30 Uhr, wurde ein 37-jähriger Somalier schwer verletzt in der Unterführung unter der Hauptstrasse/ Zürcherstrasse in Stein aufgefunden. Er wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital transportiert.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können: Hierzu heisst es: «Sofern Sie eine Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu Personen machen können, werden Sie gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.» Von besonderem Interesse für die Polizei und die Staatsanwaltschaft ist eine jüngere, blonde Frau, die mutmasslich aus der Unterführung kam und bei der Asylunterkunft um Hilfe bat. Sie war beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouillen nicht mehr vor Ort.

Bei allfälligen Hinweisen wird die Bevölkerung gebeten, sich beim Ermittlungsdienst Nord (ermittlungnord.kripo@kapo.ag.ch; Telefon 056 200 11 11) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden. (mgt)