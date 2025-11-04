Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Person mit schweren Verletzungen aufgefunden

  04.11.2025 Stein

Am 28. Oktober, kurz vor 17.30 Uhr, wurde ein 37-jähriger Somalier schwer verletzt in der Unterführung unter der Hauptstrasse/ Zürcherstrasse in Stein aufgefunden. Er wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital transportiert.

Die Kantonspolizei ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote