PERFEKTER START IN DIE FASNACHT: SCHRUUBEGUGGER BEGEISTERN!

Die Schruubegugger Sulz sind am 11.11. mit einem mitreissenden Auftritt vor dem Lagerhaus in die Fasnacht gestartet. Bei bester Stimmung, gemütlicher Atmosphäre und vielen gut gelaunten Besucherinnen und Besuchern zeigte die Guggenmusik einen Auftakt voller Energie und Vorfreude. Der ...

Die Schruubegugger Sulz sind am 11.11. mit einem mitreissenden Auftritt vor dem Lagerhaus in die Fasnacht gestartet. Bei bester Stimmung, gemütlicher Atmosphäre und vielen gut gelaunten Besucherinnen und Besuchern zeigte die Guggenmusik einen Auftakt voller Energie und Vorfreude. Der heiss begehrte Gyros sorgte kulinarisch für Begeisterung. Mit heissem Tee oder Kaffee Luz liess sich der Abend gemütlich am Feuer ausklingen. Nun folgt der nächste Höhepunkt: der Trölliball am 7. Februar 2026 unter dem Motto «Total verhäxt». Trotz des anspruchsvollen Datums versprechen die Schruubegugger wieder eine spektakulär dekorierte Halle, starke Stimmung und Fasnacht pur. (mgt)



