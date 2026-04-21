Pensionierung: Vorsorgen lohnt sich

Am Donnerstag, 23. April, führen die Organisationen «mit.dabei-Fricktal», HEKS, Pro Senectute und die Stadt Rheinfelden eine Veranstaltung durch, um über Aspekte der Pensionierung zu informieren. Die Veranstaltung findet um 17 Uhr im Saal im reformierten Kirchgemeindehaus in ...

Am Donnerstag, 23. April, führen die Organisationen «mit.dabei-Fricktal», HEKS, Pro Senectute und die Stadt Rheinfelden eine Veranstaltung durch, um über Aspekte der Pensionierung zu informieren. Die Veranstaltung findet um 17 Uhr im Saal im reformierten Kirchgemeindehaus in Rheinfelden statt und ist kostenlos. Die Veranstaltung wird in einfachem Deutsch abgehalten. Zudem wird eine Übersetzung in den verschiedenen Sprachen Arabisch, Englisch, Italienisch, Kurdisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch angeboten. Im Programm ist vorgesehen, dass der Referent Roland Guntern von Pro Senectute über die rechtlichen, sozialen, finanziellen und psychologischen Aspekte im Zusammenhang mit der Rente spricht. Im Vorfeld der Veranstaltung stellten die Organisatorinnen des Anlasses dem Referenten einige Fragen, die er wie folgt beantwortet hat:

Wie wichtig ist es, sich über das Thema Pensionierung zu informieren, und wann sollte man bereits mit den Vorbereitungen beginnen? Roland Guntern: Es ist sehr wichtig, sich bereits früh über die Pension Gedanken zu machen. Ist eine finanzielle Planung im Vordergrund, muss schon in den «dreissiger Jahren» damit begonnen werden. Bei den anderen Bereichen ist mit 55 Jahren ein optimaler Zeitpunkt.

Welche Schwerpunkte werden bei der Veranstaltung «Checkliste für die Pensionierung» behandelt?

Es werden sowohl allgemeine Aspekte wie Vorbereitungen, rechtliche Aspekte wie Versicherungen, finanzielle Aspekte wie Einnahmen und Ausgaben und auch persönliche Aspekte wie Freizeitgestaltung, Hobbies oder alltägliche Arbeiten angesprochen. (mgt)

Wann: Donnerstag, 23. April, 17 bis 19 Uhr. Wo: Reformiertes Kirchgemeindehaus, Roberstenstrasse 22, 4310 Rheinfelden.