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Pensionierung: Vorsorgen lohnt sich

  21.04.2026 Rheinfelden
Roland Guntern. Foto: zVg
Roland Guntern. Foto: zVg

Am Donnerstag, 23. April, führen die Organisationen «mit.dabei-Fricktal», HEKS, Pro Senectute und die Stadt Rheinfelden eine Veranstaltung durch, um über Aspekte der Pensionierung zu informieren. Die Veranstaltung findet um 17 Uhr im Saal im reformierten Kirchgemeindehaus in ...

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