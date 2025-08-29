PENSIONIERTENTREFF IM WALDHAUS MÖHLIN

Was für ein wunderschöner Nachmittag: Am traditionellen Pensioniertentreff der Brauerei Feldschlösschen mit ihren Partnerinnen/Partner konnten die Anwesenden schöne und gemütliche Stunden voller Lachen, Erinnerungen und herzlicher Begegnungen erleben. Eigentlich war ...

Was für ein wunderschöner Nachmittag: Am traditionellen Pensioniertentreff der Brauerei Feldschlösschen mit ihren Partnerinnen/Partner konnten die Anwesenden schöne und gemütliche Stunden voller Lachen, Erinnerungen und herzlicher Begegnungen erleben. Eigentlich war geplant, den Anlass im Freien zu geniessen – doch die unsicheren Wetterprognosen zwangen die Verantwortlichen dazu, den Anlass ins gemütliche Innere des Waldhauses zum verlegen. Die Stimmung war trotzdem genauso fröhlich und gelöst, als hätte man unter strahlend blauem Himmel gefeiert.

Rund 70 ehemalige Kolleginnen und Kollegen kamen zusammen, und schon beim Betreten des Raumes war spürbar: Hier treffen sich nicht nur frühere Arbeitskollegen – hier trifft sich eine Familie.

Alte Freundschaften wurden aufgefrischt, neue Kontakte geknüpft, und überall sah man strahlende Gesichter, die Geschichten von früher austauschten. Es fühlte sich fast an wie ein Klassentreffen – nur ohne Hausaufgaben, dafür mit umso mehr gemeinsamen Erinnerungen! «Ein herzliches Dankeschön geht an den Vorstand, der mit viel Herzblut und Engagement diesen besonderen Tag organisiert hat. Ebenso gebührt allen spontanen Helferinnen und Helfern ein riesiges Lob, die beim Servieren, Aufräumen und in der Küche tatkräftig unterstützt haben. Und ein ganz spezieller Dank gilt der Hüttenwartin Rosmarie Körkel, deren unermüdlicher Einsatz diesen Nachmittag erst möglich gemacht hat. Es sind genau diese Begegnungen, die zeigen, wie wertvoll die Verbundenheit zur Brauerei und zueinander ist. Auf uns, auf Feldschlösschen – und auf all die Momente, die uns verbinden!» (mgt)



